ساري يسعى لضم نجم نابولي لصفوف يوفنتوس قبل أن يبدأ تدريبهم

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على وجود رغبة من المدرب ماوريزيو ساري في الحصول على خدمات اللاعب كاليدو كوليبالي في صفوف يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم على وجود رغبة من المدرب ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي والمنتظر في يوفنتوس للحصول على خدمات السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي ذكرت أن المدرب سيحب أن يضم لاعبه الذي تعامل معه من قبل في نادي نابولي.

📆نهائي 2017

واصل ريال مدريد تألقه في دوري أبطال أوروبا، واكتسح يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد⚪️⚪️🏆 pic.twitter.com/3EQY6k8jxc — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن المدرب قد أصبح قريبًا للغاية من التواجد على مقاعد نادي يوفنتوس كمدير فني في الموسم المقبل، وأنه قد بدأ العمل بالفعل على شكل الفريق.

وألمحت لإمكانية الإعلان بشكل رسمي عن صفقة تدريبه ليوفنتوس خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مما قد يشعل نيران الغضب في مدينة نابولي.

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وتسعى إدارة النادي لتنفيذ طلبات ساري قبل انطلاق الموسم الجديد لمساعدته على تقديم كل ما يسعى له، وستقدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لضم اللاعب.

جدير بالذكر أن إدارة نابولي سبق لها أن رفضت عرضًا من مانشستر يونايتد بقيمة مقاربة من أجل الحصول على خدمات المدافع السنغالي بحسب تقارير عديدة.