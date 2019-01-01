ساري يزيد الغموض حول وضعية فابريجاس وكاهيل مع تشيلسي

ساري يجيب عن الأسئلة بخصوص اللاعبين المتوقع رحيلهم عن تشيلسي يناير الحالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي حول اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف النادي اللندني خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

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وكان سيسك فابريجاس قد ودع جماهير تشيلسي في المباراة الأخيرة له أمام نوتنجهام فوريست، كما ارتبط جاري كاهيل بالعديد من المفاوضات.

وبخصوص ذلك، قال ساري حين سؤل عن فابريجاس: "سيسك يعاني من إصابة بتمزق عضلي في ربلة الساق، لا أعلم إذا كان جاهزًا للعب أم لا"

وأضاف: "لا أستطيع الحديث عن انتقاله إلى موناكو، يمكنني إبداء رأيي فقط، ولكنني لا أعرف قرار النادي بشأنه، النادي يمتلك سياسة ما للتعامل مع اللاعبين فوق 30 سنة"

وتابع: "جاري كاهيل لاعب في صفوفنا أيضًا، لا يمكن الحديث حول رحيله عن الفريق خلال الفترة الحالية، نحن نحتاج لجميع اللاعبين الذين نمتلكهم"

يذكر أن تشيلسي كان قد تعاقد مع كل من جورجينيو وكيبا أريازابالاجا من نابولي وأتليتليك بيلباو خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.