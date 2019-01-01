ساري يريد لاعب بهذا المركز وليس بيده شيء

الإيطالي سعيد بالفوز وعلى النقيض بشأن الأداء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإيطالي، لنادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، تحفظه رغم الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ونجح البلوز في الفوز بفضل ثنائية البرازيلي ويليان، الذي سجل لأول مرة منذ الجولة الـ10 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق ساري على الفوز عقب نهاية المباراة: "الفوز اليوم كان هامًا للحصول على النقاط، لقد بدأنا بشكل جيد وبعد الهدف تراجعنا لـ20 دقيقة، لذلك مع نهاية الشوط الأول كنا في خطر".

وتابع على تقدم أداء فريقه بالشوط الثاني: "تحسن الفريق في الشوط الثاني، أنا سعيد بالنتيجة، لكن نريد أن نتحسن على المستوى العقلي والفني، لأننا نفقد الكرة بطريقة غبية".

ساري أكد احتياجه لضم لاعب وسط جديد عقب رحيل سيسك فابريجاس لصفوف موناكو الفرنسي، لكنه ليس لديه أي معرفة عن من سيجلبه النادي.

في لقاء ميلان وسامبدوريا في كأس إيطاليا كانت هناك مباراة خاصة بين جماهير الفريقين 😍

كورفا سود ميلان وجمهور سامبدوريا جعلا من ملعب لويجي فيراريس تحفة فنية اليوم 👏 pic.twitter.com/qw5ZukAxfE — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

وتشير العديد من التقارير إلى رغبة البلوز في ضم نيكولو باريلا من صفوف كالياري الإيطالي، وكذلك ليوناردو باريدس من صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وقال ساري في هذا الصدد: "ليس لدي فكرة، النادي يعرف رأيي بشكل كبير، أريد لاعب بهذا المركز، هذا يعتمد على قرار النادي، وليس بيدي شيء آخر".

وانهى: "اعتقد أن الأجنحة الهجومية لعبوا في المساحات بشكل أفضل من المباريات الخمسة أو الستة الماضية، لكن علينا أن نلعب بشكل جيد داخل منطقة الجزاء".

وابتعد البلوز عن أرسنال منافسهم في المركز الرابع، بفارق مريح عقب سقوط أرسنال عصر اليوم أمام وست هام بهدف نظيف.