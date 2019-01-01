ساري يريد إيمرسون بدلًا من ساندرو في يوفنتوس

صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وتشيلسي بأمر من ساري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس يريد ضم لاعب تشيلسي إيمرسون بالميري إلى السيدة العجوز.

وكان ساري قد اعتمد على البرازيلي أليكس ساندرو في مركز الظهير الأيسر منذ بداية الموسم الحالي، ولكنه يبدو غير مقتنع بما يقدمه حتى الآن.

وفي الوقت الذي يبدو فيه تشيلسي مهتمًا بخدمات الظهير الأيسر البرازيلي، يبدو ماوريسيو ساري راغبًا في إجراء صفقة تبادلية بينه وبين إيمرسون بالميري.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن ساري طالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع إيمرسون من تشيلسي حتى وإن كلف ذلك رحيل أليكس ساندرو عن الفريق.

ومن المنتظر أن تتم المفاوضات خلال الأيام المقبلة، ما يعطي احتمالًا بإجراء الصفقة التبادلية خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في حال موافقة إدارة تشيلسي على العرض.

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يذكر أن ماوريسيو ساري قد صحح أوضاعه مع يوفنتوس بعد البداية الصعبة، حيث عاد إلى صدارة الدوري الإيطالي من جديد بالفوز على إنتر بهدفين لهدف في الجولة السابعة.