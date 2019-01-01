ساري يحرج جوارديولا ويرفض مصافحته بعد السداسية!

تصرف يثير الجدل من مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري بعد الهزيمة بسداسية من مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أثار المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الجدل بتصرفه الغريب مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وذلك بعد فوز الأخير بسداسية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نهاية اللقاء شهدت ذهاب المدرب الإسباني بيب جوارديولا لمصافحة ساري بعد اللقاء ولكن الأخير رفض مصافحته، لينقذ مساعده زولا الموقف ويصافح جوارديولا.

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ويخوض ساري موسمه الأول في البريميرليج بعد قدومه من نابولي لخلافة مواطنه أنتونيو كونتي في تدريب البلوز، بينما يسعى جوارديولا قيادة مانشستر سيتي للحفاظ على لقب البريميرليج الذي توج به الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط.

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل السيتزن الصدارة بشكل مؤقت متساويًا مع ليفربول.