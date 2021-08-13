ساري يتعاون مع برشلونة للتخلص من كوتينيو، وإنتر يرفض المساعدة !

الصفقة تتوقف على بيع أحد اللاعبين

يطمح نادي برشلونة الإسباني، في التخلص من لاعبه فيليب كوتينيو هذا الصيف، وكلمة السر قد تكون عند نادي لاتسيو الإيطالي.

كوتينيو عاد إلى برشلونة الموسم الماضي بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ، ورفض النادي الألماني لفكرة تفعيل بند الشراء في عقده.

البرازيلي معاناته استمرت مع النادي الكتالوني بعد العودة، حيث ظهر بصورة طيبة ببداية حقبة المدرب رونالد كومان، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته حتى نهاية الموسم.

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" كشفت عن محاولات لاتسيو للحصول على خدمات كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت أن المحادثات حتى الآن بين النادي الإيطالي ووكيل اللاعب تسير نحو الطريق الصحيح، ومن المتوقع التوصل لاتفاق خلال أيام.

برشلونة يريد استغلال الموقف لتخفيض ضغوط الميزانية التي حرمته من التجديد لنجمه ليونيل ميسي، ولذلك أبدى استعداده لتحمل جزءًا من راتب اللاعب مع فريقه الجديد.

وعلى جانب آخر أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن لاتسيو سيحتاج لسيولة مالية من أجل تسجيل المزيد من اللاعبين ومنهم الصفقة المحتملة لكوتينيو.

ولذلك يسعى النادي الإيطالي لبيع نجمه خواكين كوريا لتسجيل الصفقات الجديدة لمساعدة المدرب ماوريتسيو ساري في مهمته هذا الموسم.

اقرأ أيضًا .. بوسكيتس لن يتنازل .. برشلونة يفاوض قادته لحسم مصير الصفقات الجديدة

صغير النمسا معوض ميسي.. برشلونة يرفض طلب كومان بضم لاعبين جدد

إنتر يعتبر أكثر الأندية اهتمامًا بضم كوريا، ولكنه يرفض دفع مبلغ الـ40 مليون يورو الذي طلبه لاتسيو، ومصر على دفع 20 مليون يورو أو أكثر بقليل.

ومن جانبه يضغط ساري على إدارة ناديه، لحل هذه الأزمة سريعًا للتمكن من ضم كوتينيو وتسجيل السيد هيساي المنضم حديثًا للفريق في صفقة انتقال حر من نابولي.