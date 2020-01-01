ساري: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في الكأس ورونالدو تخلص من مشاكله

يوفنتوس سيلعب امام أودينيزي في كأس إيطاليا

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أن كريستيانو رونالدو نجم فريقه، تخلص من مشاكله الجسدية وعاد لمستواه المعهود.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أودينيزي، مساء غد الأربعاء، في إطار مباريات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

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وقال ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد أتينا من مباراة قوية من ثلاثة أيام، هدفنا دائماً هو الوصول للقمة في الكأس وفي كل المباريات التي نلعبها".

وتطرق ساري للحديث عن لاعبي فريقه وقال عن إيمري تشان: "تشان يمكنه أن يلعب في مركز المدافع في خطة 3/5/2 كما يفعل مع منتخب بلاده"

وحول رونالدو، قال ساري: "رونالدو بخير، لقد تخلص من المشاكل الجسدية التي عانى منها، الأرقام والإحصائيات تتحدث عنه، أرغب في إجراء حديث معه لمعرفة إمكانية مشاركته غداً".

وتابع: "بالنسبة لبوفون، فهو عامل أساسي بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، هو يعمل معنا بشكل جيد للغاية".