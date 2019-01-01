ساري: نحترم قرار هازارد حتى لو أراد الرحيل

المدرب الإيطالي أبدى استعداده لأي سيناريو محتمل

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي، على تمنيه استمرار النجم البلجيكي إدين هازارد بصفوف الفريق لفترة أطول.

هازارد ينتهي عقده مع البلوز في يونيو 2020، دون التوقيع على أي عقد جديد حتى الآن مع الفريق اللندني.

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الدولي البلجيكي ارتبط بالانتقال لريال مدريد، حيث سبق وأن صرح بنفسه رغبته في اللعب للنادي الإسباني.

وقال ساري تعقيباً على مستقبله:"لا أعلم حتى الآن، وأكرر ما أقوله في كل مؤتمر صحفي، أريد احترام قراره أي كان".

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وأضاف:"أتمنى أن يستمر معنا، ولكن علينا الاستعداد لأي قرار سيتخذه مهما كان مختلفاً مع رغباتنا".

وتابع الإيطالي:" تحدثت معه ولا أريد الكشف عن تفاصيل الحديث، هازارد لاعب مفيد جداً للفريق ونتمنى استمراره".

جدير بالذكر أن تشيلسي تعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند ببداية الموسم الحالي، تحسباً لرحيل هازارد المحتمل في الصيف.