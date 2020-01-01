ساري: ميسي يرشح يوفنتوس للفوز بدوري الأبطال؟ هذه مزحة

ساري يسخر من وضع يوفنتوس بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا

سخر ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، من ترشيح هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، وكذلك مدرب ليفربول، يورجن كلوب، للبيانكونيري لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

ميسي أكد صعوبة تحقيق برشلونة للقب دوري الأبطال موضحًا أنّ هناك فرقًا أقوى مثل يوفنتوس.

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وقال ساري في تصريحات صحفية: "ميسي وكلوب؟ إنهما يسخران دون شك، نحن أحد أقوى الفرق في البطولة ولكن هناك من هم أقوى في أوربا. هناك 10 فرق على الأقل هدفها الرئيسي الفوز بالأبطال".

وأوضح: "بالنسبة ليوفنتوس فهو حلم وليس هدفًا، نحن لسنا ملزمون بتحقيق دوري أبطال أوروبا لأنّ هناك فرقًا أفضل من الناحية المالية ويمتلكون عوائد أضعاف عوائدنا، ولذلك فإن الضغط علينا فقط هو أن نحاول وسوف نحاول".

واختتم: "البطولة كانت صعبة منذ البداية حتى الوصول إلى الأدوار الإقصائية ضد ليون، فأي مباراة خارج الديار بالتشامبيونزليج دائمًا تكون صعبة ومعقدة".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس لم يحقق الأبطال منذ 1996 كما لم يحصد اللقب سوى مرتين فقط في تاريخه.