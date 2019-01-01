ساري: ماندجوكيتش مستبعد بقرار من إدارة يوفنتوس

يوفنتوس يقابل بولونيا السبت

هيثم محمد تويتر

كشف مدرب يوفنتوس ماوريتسو ساري أن استبعاد ماريو ماندجوكيتش، مهاجم الفريق، يأتي بقرار من إدارة النادي، وكشف عن حالة مصابيه قبل لقاء بولونيا.

وتشير التقارير أن ماندجوكيتش على أعتاب الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ساري بالمؤتمر الصحفي لمباراة بولونيا: "بياتسا غير متاح بسبب مشكلة في الركبة، ليست خطيرة، أما ماندجوكيتش فهو لا يتدرب معنا بالاتفاق مع الإدارة، لو تغير الوضع أنا منفتح على استخدامه".

وأضاف: "روجاني لاعب مهم لنا وشاب مميز، من أهداف الموسم استعادته لمستواه، وهو يعطيني مؤشرات إيجابية، كوادرادو سيواصل التدرب كظهير أيمن بعد تطوره الهائل".

وواصل مدرب نابولي السابق: "لا أعرف من أين أتى الحديث عن عودة كوستا من الإصابة، لا يزال بحاجة للوقت، وكذلك دي تشيليو، خلال أسبوع سيعود دانيلو ورامسي".

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وعن مواجهة بولونيا: "ليس مهماً الرسم التكتيكي، كل مباراة نلعبها على حدة، الآن نلعب بنظام ليس بالسهل للجميع لأن دفاعياً نحتاج للتحسن، يجب الإشادة باللاعبين الذين تفهموا طريقة اللعب بوقت قصير".

واستمر: "يعجبني كثيراً بولونيا كفريق، يلعبون بطريقة خطيرة، ويستعيدون الكرات كثيراً ومن الأكثر تسديداً والأقل استقبالاً للتسديدات، سعيد بعودة سينيسا ميهايلوفيتش للخط، وساستقبله بكل ترحاب".

وعلق ساري على موقفه من لاعبيه ميريح ديميرال وبليز ماتويدي: "أجد ديميرال في حالة مميزة فنية، بقية الأمور تخص الاتحاد التركي الذي وقع تحت التحقيق، أما ماتويدي فلا أحكام مسبقة بحقه، لاعب من الكبار الذي يجيد مع أي فلسفة ويستعيد عدد هائل من الكرات".

ويحتل يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور سبع جولات من المسابقة.