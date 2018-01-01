ساري: لوفتوس تشيك مستقبل تشيلسي
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أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ روبن لوفتوس تشيك تطور كثيرًا خلال الفترة المقبلة ليصبح جزءًا رئيسيًا من كتيبة الفريق.
تشيك، 22 عامًا، عاد للمشاركة مع تشيلسي بعد فترة الإعارة في صفوف كريستال بالاس.
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وقال ساري في تصريحات صحفية: "روبن هام للغاية بالنسبة للفريق، لديه إمكانيات كبيرة وهو لاعب عظيم للغاية".
وتابع: "لعب آخر 7 مباريات في الشهر الماضي، أنا سعيد للغاية به وبتطوره خلال هذه الفترة وبالأخص في الجوانبي التكتيكية".
مدرب البلوز نفى إمكانية رحيل اللاعب على سبيل الإعارة في يناير مؤكدًا أنّه قد يعتمد عليه في مركز لاعب خط الوسط أو جناح".
نيمار: أنا جاهز بنسبة 100% وسألعب أينما يطلب المدربhttps://t.co/9hS3hE4Zca pic.twitter.com/HuDkTuHbmR — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018
واختتم: "في كل الأحوال وجود تشيك معانا أمر مفيد للغاية وسوف يكون له دور كبير معنا في المستقبل".
تشيلسي يمتلك 37 نقطة في الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة ويستضيف ليستر سيتي مساء اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج".