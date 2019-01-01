ساري: لم يكن الأمر سهلاً بعد مباراة مانشستر سيتي

المدرب الإيطالي سعيد للغاية بالأداء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي سعادته بالفوز على مالمو بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وقال ساري لبي تي سبورت:"أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة أمام فريق بدني للغاية، كنا مرتعدين قليلاً من كراتهم الثابتة".

وأضاف:"لد سيطرنا على المباراة واستحقينا الفوز بأهداف أكثر. أنا سعيد لأننا لعبنا بثقة ولم يكن الأمر سهلاً للغاية بعد المباراة الأخيرة".

وتابع:"لقد لعبنا بشكل جيد وتلقينا هدفاً من خطأ يمكن أن يحدث ولكن مستوى التركيز كان جيداً للغاية طوال 90 دقيقة لذلك أنا سعيد للغاية".

وكان تشيلسي قد تعرض لكبوة كبرى بالخسارة 6-0 أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية للبريميرليج.