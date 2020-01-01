ساري: كوستا لاعب هش ورابيو لا يقدم الأفضل

الدوري الإيطالي يعود من جديد

عاد مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري للحديث مجدداً عن خسارة الفريق السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، وكشف عن أحوال المصابين في صفوف فريقه، وذلك قبل استئناف مسابقة الدوري.

وخسر البيانكونيري بثلاثة أهداف مقابل واحد لقاء السوبر في المملكة العربية السعودية أمام لاتسيو قبل التوقف الأخير بمناسبة العطلة الشتوية.

وبدأ ساري حديثه في مؤتمر مباراة كالياري قائلاً: "هناك تركيز كبير من قبل الفريق الأيام الماضية على العمل، نريد تصحيح أخطاء المباريات الماضية والعمل على العقلية".

وأكمل: "أمام لاتسيو لم يكن الدفاع محمياً بالطريقة المناسبة، ركزنا بشكل أكبر على تحركات خط الوسط، دي ليخت يتطور، وبيرنارديسكي حالته أيضاً في تحسن، كذلك رامسي".

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وتحول المدرب بالحديث إلى الإصابات في صفوفه فريقه: "كيليني يتعافى بشكل جيد، لايزال الحديث مبكراً عن فكرة تواجده بقائمة دوري الأبطال".

وأكمل: "دوجلاس كوستا عانى من سلسلة من الإصابات، إذا كان جاهزاً فهو حل مهم لنا في التشكيل الأساسي، بالنظر لهشاشة عضلاته، يجب العمل معه بحذر".

واستمر: "رابيو في حالة بدنية مميزة، لعب ثلاثة لقاءات على التوالي، ولكن دائماً لدي الشعور أنه يملك مستوى أفضل مما يقدم، قمنا بتجربته في قلب الوسط".

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وختم الإيطالي بالحديث عن أحدث الصفقات: "ديان كولوسيفسكي موهبة رائعة، وعمل رائع من النادي أنه نجح في تأمين التعاقد معه، وجوده مباشرة معنا الآن أو في المستقبل لا تخصني".

ويستضيف يوفنتوس كالياري مساء الاثنين لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.