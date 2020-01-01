ساري: كريستيانو رونالدو لم يقدم أفضل ما لديه

ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد على حاجة نجمه كريستيانو رونالدو للتحسن.

أكد ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على حاجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق للتحسن في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري، وأكد خلالها أن اللاعب لم يقدم أفضل ما لديه بعد منذ أن عاد من فترة التوقف الأخيرة.

وقال ساري: "على الأغلب سيبدأ رونالدو مع ديبالا في مواجهة جنوى، لكن من الواضح أنهما لن يلعبا كل المواجهات المقبلة، لو حدث ذلك سنواجه مشكلة خلال مواجهتين أو ثلاثة".

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وأضاف: "في الوقت الحالي لا أرى أي خطورة عليهما من المشاركة في تلك المواجهة، لكن على مستوى بعيد الأمر قد يكون أكثر صعوبة".

وأردف: "على مستوى بعيد يجب أن نستعين بجونزالو هيجواين وأن يكون في أفضل حالاته من أجل المشاركة في أجزاء كبيرة من المباريات، سيكون وجوده في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

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وأكمل: "كريستيانو رونالدو يستطيع اللعب في الوقت الحالي بكشل جيد، هو في حالة جاهزية جيدة بالرغم من حاجته للتحسن بعد فترة التوقف، وهو يقوم بذلك مباراة بعد الأخرى".

وأنهى تصريحاته: "يحتاج للعب الكثير من المواجهة، وفي الفترة المقبلة سنحاول أن نجد طريقة نحافظ عليه بها، هو رائع ويعرف متى سيحتاج للتوقف من أجل الراحة".

جدير بالذكر أن رونالدو يحل ثانيًا في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بالوقت الحالي برصيد 23 هدفًا، خلف تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.