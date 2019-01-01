ساري غاضب من "تساهل" لاعبي يوفنتوس أمام ليتشي ويكشف سبب غياب رونالدو

تصريحات ساري بعد المباراة..

اعتبر ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن تساهل اللاعبين كان السبب الرئيسي في فقدان البيانكونيري نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام ليتشي بهدف لكل منهما في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ساري تحدث لقناة سكاي سبورت بعد المباراة وقال "لقد أدخلنا أنفسنا في معركة على عكس أسلوبنا، خلقنا الكثير من الفرص ولكن لم نستغلها، وكذلك لم نتحكم جيدًا في المباراة بعد تقدمنا، لذلك أنا غير راضٍ، لم يعجبني أي شيء."

"تبقى الحقيقة أننا صنعنا 10 فرص ولكن لم نتمكن من أن نُسجل أيًا منهم، أعتقد أننا تساهلنا قليلًا وتحديدًا بعدما تقدمنا، لقد تعاملنا مع المباراة أننا انتصرنا بالفعل وأن الأمر طبيعي."

كما أضاف "لا أعلم إن كُنّا سطحيين بهذه الطريقة. لا يجب أن نعتقد أنه لمجرد صناعتنا للعديد من الفرص فإننا سنسجل ونفوز تلقائيًا."

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو، وقد كشف ساري عن أسباب الغياب بقوله "كريستيانو كان مرهقًا بدنيًا وعقليًا لذلك لم نكن لنساعده إذا ما أتى معنا في هذه الرحلة. عندما يُعبر لاعب عن تعبه، فإنه من الصواب أن يُمنح الراحة."

رسمياً .. استبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس أمام ليتشي

وتعرض جونزالو هيجوايين إلى الإصابة خلال مباراة ليتشي جعلته يلعب وهو يضح وشاحًا على رأسه، وبعد صافرة النهاية أُصيب بالدوران، وطمأن المدرب الإيطالي جمهور السيدة العجوز على الدولي الأرجنتيني وأكد أنه بخير.

"يُعاني جونزالو من إصابة استدعت عمل غرز له، لذلك قرروا نقله إلى المستشفى. إنه واعٍ ويجيب على الأسئلة بوضوح، لا داعي للقلق."

وتسبب ماتياس دي ليخت في تعادل ليتشي بعدما ارتطمت الكرة بيده واحتسبها الحكم ركلة جزاء، ولكن عاد ساري ودافع عن الدولي الهولندي وقلل من شأن الخطأ الذي قام به.

"إذا رأيت الأمر من دكة البدلاء فستعرف أنه لم يكن عن قصد، كانت ذراعه قريبة من رأسه، ولكن مع القواعد الجديدة، يصعب على المدافعين تجنب الكرة."

وعن الإصابة التي ألّمت بميراليم بيانيتش ومن يستطيع تعويضه "بيتانكور لديه كل الخصائص التي تجعله يقوم بهذا الدور، الواضح أنه لا يمتلك نفس خبرة بيانيتش، إلا أنه يمكنه التأدية بصورة جيدة في هذا المكان."

وأخيرًا فإن تعثر اليوفي اليوم يفتح الباب أمام الإنتر في حال الفوز على بارما بأن ينفرد بصدارة ترتيب الكالتشيو، ولكن قلل ساري من أهمية ذلك وأكد أنه من المبكر الحديث حول الأمر.

حيث اختتم تصريحاته "لا يزال لدينا عددًا كبيرًا من المباريات، أرى أن النظر إلى جدول ترتيب الدوري حاليًا عديم الجدوى وضار للغاية."