ساري عن بوليسيتش: لم أكن أعلم شيئًا عن ضمه

ساري تحدث عن التعادل السلبي ثم تطرق للصفقة الجديدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، آسفه على التعادل السلبي الذي حققه تشيلسي مع ساوثهامبتون، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل تشيلسي في تقليص الفارق مع مانشستر سيتي، في المركز الثالث، ليظل خلفه بفارق 3 نقاط، قبل قمة المواجهات غدًا بين مانشستر سيتي وليفربول.

وتحدث ساري عقب اللقاء: "اعتقد أننا لعبنا جيدين في الـ80 متر الأولى، لكن في الـ20 متراً الأخيرة كانت هناك المشكلة، كانت لدينا 4 أو 5 فرص للتسجيل، لذلك إذا حصلت على عدة فرص علىك أن تسجل الهدف الأول".

وتابع عن المباراة والتبديلات: "لم نُسير الكرة بشكل جيد اليوم ونحتاج للتطور، لعبنا دون أهم لاعبينا، بيدرو، ثم ويليان بعد 30 دقيقة، كالوم هودسون كان خارج القائمة، كان لدينا لاعب وحيد هجومي على الدكة وهو لوفتس تشيك، ولم يكن جيدًا بسبب آلام الظهر".

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ضم البلوز بشكل رسمي اليوم، كريستيان بولسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند على أن ينضم في الصيف ليعلق عليه المدير الفني السابق لنابولي: "لم أكن أعلم أي شيء عنه أمس، المادي طلب رأيي منذ شهر، وكان رأيي إيجابي وكنت أعلم أن الصفقة تمت لكنني لم أكن أعلم أي شيء، أنا لست مسؤولاً عن سوق الانتقالات".

وانهى: "علينا أن نلعب مباراة كل 3 أيام، لذلك لا أضع تركيزي على الموسم المقبل، أفكر فقط في المباراة القادمة".

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وسيخوض البلوز الأسبوع المقبل مباراتين في إطار كأس الرابطة أمام توتنهام بذهاب نصف النهائي، ثم مباراة الدور الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي.