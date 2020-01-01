ساري: علاقتي بغرفة ملابس تشيلسي كانت معقدة وتعلموا مني الكثير

مدرب يوفنتوس يكشف تفاصيل فترته مع تشيلسي

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن تفاصيل تدريبه لنادي تشيلسي موضحًا وجود العديد من الخلافات في الفريق الإنجليزي.

ساري قاد تشيلسي في موسم واحد فقط وحقق معه لقب الدوري الأوروبي وهي البطولة الوحيدة المسجلة في مسيرته.

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وبعد موسم واحد في القلعة اللندنية في 2018-2019، عاد ساري إلى إيطاليا ولكن من بوابة يوفنتوس.

وقال ساري في حوار مع قناة يوفنتوس الرسمية: "كلما تصعد لأعلى في السلم كلما تصبح الأمور أكثر صعوبة، الظروف المحيطة تتغير وتحتاج إلى وقت لبناء علاقات متينة".

وأوضح: "اعترف أنني مررت بفترة عصيبة في التعامل مع غرفة ملابس تشيلسي، ولكن حينما أخبرتهم بقراري مغادرة النادي، العديد منهم بدأ بالبكاء. أنا لست شخصيًا يطعن أحدًا في الظهر، لقد أخبرتهم بأسباب المشاكل والأمور السيئة التي ارتكبوها".

صاحب الـ61 عامًا أكد أنّه علّم النجوم في تشيلسي كيفية احترام كل شخص وتقدير العمل الذي يقوم به مهما كانت الاختلافات، وأنّ مع مرور الوقت تصبح العلاقات أكثر قوة.

وأردف: "في كرة القدم حاليًا وبالأخص في إنجلترا، الفرص متاحة أكثر لصغار السن، ورغم تجربتي الجيدة هناك لكن شغفي الحقيقي في إيطاليا وأحب دائمًا العمل هنا".

واختتم: "لا يمكن إنكار اشتياقي لإنجلترا، فالظروف هناك ممتعة سواء على المستوى الفني أو الجو العام، كما أنّ الحضور الجماهيري كثيف والمباريات مثيرة".

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس لا يقدم أفضل مستوياته الموسم الحالي بوجود ساري والتقارير الصحفية تربط بيب جوارديولا بالسيدة العجوز.