ساري عقب تعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد: قدمنا موسمًا جيدًا!

أعرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه على ما قدمه البلوز هذا الموسم، وذلك في تصريحاته عقب المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ لكل فريق، والتي استضافها ملعب أولدترافورد في إطار مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

قال ساري عقب نهاية المباراة لقنوات "سكاي": "قدمنا مباراة جيدة، كانت هناك مشاكل عديدة في المساحات بين لاعبي خط الوسط والهجوم، عانينا كثيرًا في العشرين دقيقة الأولى لكن تداركنا الأمور بعد ذلك".

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وأضاف المدرب الإيطالي عن إصابات اللاعبين: "ويليان لديه كدمة قوية لكنها ليست خطيرة، الأهم حاليًا هو روديجير الذي أصيب في ركبته، تبدو خطيرة وسنعرف نتيجة الفحوصات في اليومين المقبلين".

وعن موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج قال مدرب البلوز: "نقدم موسمًا ممتازًا، نحن نحتاج إلى فوزين دون النظر إلى نتائج الآخرين لضمان التأهل إلى دوري الأبطال، ولدينا مواجهة لن تقل قوة في الدوري الأوروبي، نحن ننافس في وجهتين مختلفتين وهو أمر جيد".

وأضاف مدرب نابولي السابق: "لقد كانوا خطرين جدًا في الشوط الأول حتى تعادلنا، وفي النهاية كنا أقرب، من الصعب أن تلعب ضد مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، لذلك نتيجة التعادل كانت مرضية".

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه آرسنال.