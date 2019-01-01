ساري: رونالدو يستحق الكرة الذهبية ولكن جوائز الصحافة لا تعنيني

حديث كبير من المدرب عن نجمه البرتغالي

شدد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على أهمية نجمه كريستيانو رونالدو رغم الفترة السلبية التي مر بها مؤخراً مع الفريق، وأكد أنه لن يكون سعيداً إذا لم يفز البرتغالي بالكرة الذهبية.

وفشل رونالدو في تسجيل أي هدف بشهر نوفمبر، وعانى من مشاكل على صعيد الركبة أثرت على مشاركته بشكل مستمر مع يوفنتوس.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي للقاء ساسولو: "أليكس ساندرو عاد وتدرب معنا، غداً سيكون متاحاً حتى لو لم يكن جاهزاً مائة بالمائة بعد، رونالدو رأيته جيداً على مستوى المقاومة، ولكن يحتاج للتحسن على مستوى الخلق، ولكن ذلك طبيعي".

وأضاف: "بيرنارديسكي يمتلك جودة هائلة، وإيمري تشان يمكن أن يكون حلاً مهماً ويلعب، هو لا يشارك فقط أوروبياً بسبب القائمة، إذا توافرت الظروف سيلعب، استخدمته مثلاً أمام ليتشي".

وواصل المدير الفني: "رونالدو يمتلك شيئاً إضافياً، ليس كل اللاعبين متساويين لأن الأمر ليس كذلك، دي ليخت مثلاً يتطور كثيراً، بدأ يتأقلم على طريقة لعب الفريق، ويملك إمكانيات هائلة، بارزالي يساعده".

وعن توظيف نجومه في الهجوم معاً: "رونالدو، هيجواين وديبالا معاً صعبة لخصائص كل منهم، ولكن لو احتجنا الأمر سنقوم به، مباراة غد ليست سهلة ونحتاج للحفاظ على طاقتنا الذهنية لأن رأينا كيف عانينا مع ميلان وليتشي بعد لقاءات الأبطال".

وعن الكرة الذهبية: "لا أعرف من سيفوز بها، أتمنى رونالدو، لن أكون سعيداً إذا لم يحققها، الجوائز الفردية لا تهمني، خصوصاً لو كان من يعطيها الصحافة".

وختم: "ساسولو فريق منظم ومدربه دي زيربي شاب ولكن قوي ويملك أفكاره الخاصة، برأيي سيكون مدرباً مميزاً".

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ويحل ساسولو ضيفاً مساء الأحد على يوفنتوس في ملعب "أليانز" لحساب الجولة الرابعة عشر من السيري آ.