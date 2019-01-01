ساري: رونالدو وهيجواين وديبالا معًا؟ ليس في صالح توازن يوفنتوس

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد أن وجود الثلاثي هيجواين ورونالدو وديبالا سويًا في هجوم الفريق ليس جيدًا من أجل التوازن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن سعادته الكبيرة بما يقدمه فريقه حتى الآن في الموسم الجاري.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المقبلة أمام باير ليفركوزن ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ساري: "لدينا مباراة صعبة للغاية أمام خصم كبير، ليفركوزن فريق يحصل على الكرة بشكل مستمر في الدوري الألماني ولديهم قدرات بدنية وفنية كبيرة".

وأضاف: "لا يزال لدينا في يوفنتوس مساحة كبيرة للتطور وهدفنا هو الوصول لأبعد ما يمكننا الوصول له بدوري أبطال أوروبا، لكن علينا التركيز أولًا في أول مباراة لنا على أرضنا في البطولة".

بوفون: إنتر مع يوفنتوس مواجهة سكوديتو

وأكمل عن حالة فريقه: "رامزي تعافى بسرعة من الإصابة التي عانى منها، لكن لا يزال لديه مساحة للتطور هو الآخر".

وأردف عن ثلاثي الهجوم: "وجود رونالدو وهيجواين وديبالا سويًا في أرض الملعب ليس جيدًا من أجل التوازن، لكننا نجرب مثل تلك الأمور بعض الأحيان في أوقات قليلة من المباريات".

واختتم تصريحاته: "الفرق الإنجليزية مرشحة بكل تأكيد للحصول على اللقب هذا الموسم هم الأقرب من وجهة نظري".