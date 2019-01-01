ساري: خلال عامين سيتوج عملي في تشيلسي

ماوريسيو ساري يتحدث عن تطلعاته بشأن المستقبل مع تشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إن عمله مع تشيلسي يتطلب المزيد من الوقت حتى يظهر بالشكل المطلوب والذي تنتظره الجماهير والإدارة.

وكان ساري قد واجه العديد من الانتقادات خلال الموسم الحالي بسبب النتائج المخيبة للآمال في أوقات والأداء في أوقات أخرى.

ونتيجة لذلك، توقعت بعض المصادر الصحفية في إنجلترا أن رحلة ساري لن تطول مع تشيلسي ومن الممكن أن يرحل بنهاية الموسم الحالي.

ونفى ساري كل هذه التوقعات، حيث أشار إلى أنه يخطط لمشروع مع تشيلسي يتطلب فقط المزيد من الوقت حتى تظهر نتائجه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وقال المدرب الإيطالي: "اللعب في إنجلترا مختلف عن اللعب في إيطاليا بكل تأكيد، لا نحتاج لأن نقول ذلك حتى يستوعب الناس الفارق"

وأضاف: "أعتقد أنه في خلال عامين ستظهر نتائج التجربة تلك وستصبح مؤهلة للحكم عليها من قبل الجماهير والإدارة سواء بالنجاح أو الفشل"

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يذكر أن ماوريسيو ساري كان قد حقق نتائج رائعة مع نابولي خلال المواسم الثلاثة التي قضاها هناك والتي جعلته مطلوبًا من قبل كبار أندية أوروبا.