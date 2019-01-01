ساري يفتح الباب لهازارد من أجل الرحيل إلى ريال مدريد

ساري يقول إنه في حال أراد هازارد الرحيل عن تشيلسي إلى ريال مدريد أو غيره فلن يتم منعه

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي إن باب الرحيل مفتوح أمام إيدين هازارد في حال أراد هو الانتقال إلى صفوف أي نادٍ آخر.

وكانت الأسئلة التي تتحدث عن هازارد قد وجهت بكثرة مؤخرًا للمدرب الإيطالي في مختلف المؤتمرات الصحفية، ما جعله يعطي ردًا على كل ذلك.

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وتحدثت عدد من الأخبار عن رغبة إيدين هازارد في الرحيل عن صفوف تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، والانضمام إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وبهذا الشأن، أشار ساري إلى أن الرحيل عن الفريق هي مسألة بيد اللاعب والإدارة، ولكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الأمور لن تسير بديكتاتورية حال أراد هازارد الرحيل.

وأضاف ساري: "هازارد لاعب مهم بالنسبة لنا، هو يعطينا ما نتطلبه، وهو في كامل تركيزه حاليًا مع تشيلسي، ولا أعلم إذا كان يفكر في الرحيل من الأساس أم لا"

يذكر أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري قد تحدث من قبل بأن بقاء هازارد هو أحد شروطه من أجل قبول عرض تدريب تشيلسي منذ البداية.