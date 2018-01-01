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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يصر على موقفه بخصوص كانتي

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Getty Images
كانتي سجل الأسبوع الماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أصر ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، أنه توظيفه للاعبه نجولو كانتي الحالي هو الأصح فيما يخص طريقة اللعب التي يتبعها الفريق تحت قيادته.

وحول ساري كانتي من مركز لاعب الارتكاز إلى لاعب خط وسط متقدم ويشارك في الهجمات، الأمر الذي تلقى انتقادات عدة من الخبراء والصحافة.

وقال ساري بالمؤتمر الصحفي لمباراة برايتون: "عندما تشتري جورجينيو وفابريجاس فيجب أن تلعب 4-3-3 وفي طريقتي يجب أن يكون لاعب المحور صاحب إمكانيات فنية عالية".

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وأضاف: "جورجينيو هو الأمثل، ومثله فابريجاس، لأنه يجيد التمرير من لمسة أو اثنين، كانتي في طريقتي مكانه أعلى في الملعب".

وأكمل الإيطالي: "أتفهم الانتقادات، ولكن في طريقي لعبي هذا هو المركز الأفضل له، وأن يكون متواجداً في مراكز هجومية أكثر".

وحول ساري حديثه إلى المباراة مع برايتون: "ربما تكون الأهم في الموسم الحالي، نحتاج للتحسن كثيراً، هي مباراة لإثبات طموحنا وتأكيد ما أظهرناه المباراة الماضية".

ويحتل تشيلسي حالياً المرتبة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

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