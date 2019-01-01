ثورة ضد ساري في تشيلسي - المدرب مهدد بالرحيل وصدمة بسبب كانتي والتدريبات

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن رحيل ماوريزيو ساري عن صفوف نادي تشيلسي أصبح مسألة وقت ليس إلا في ظل سوء أحوال الفريق وطريقة تعامله مع نجولو كانتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أصبح مهددًا بالرحيل عن الفريق أكثر من أي وقت مضى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" والتي أكدت أن المدرب لديه عدة مشاكل بعيدًا عن نتائج الفريق لم يستطع التعامل معها بشكل مناسب.

وذكرت الصحيفة أنه في مقدمة تلك المشاكل تغيير مركز نجولو كانتي، فبالرغم من أن اللاعب الفرنسي لم يبد أي اعتراضًا علنيًا على تغيير مركزه إلا أن الأمر يمثل أزمة حقيقية في الفريق.

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وسأل أحد نجوم الفريق - لم تذكر الصحيفة اسمه - ساري عن إمكانية عودة كانتي من جديد لمركزه ليمنح الفريق عمقًا دفاعيًا أكبر لكن دون فائدة.

وذكرت الصحيفة أن الفريق يعاني أيضًا من طرق المدرب التدريبية التي يستخدمها منذ قدومه في الصيف الماضي لتدريب البلوز وهو ما سبب أزمة جديدة.

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كما أكدت أن الإدارة ستقوم فورًا بإقالة ساري هذا الأسبوع حال تعرض لخسارة ثقيلة جديدة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

جدير بالذكر أن المصائب تنهال على تشيلسي في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة الكبيرة من مانشستر سيتي في الدوري ووداع بطولة كأس الاتحاد تعرض الفريق للإيقاف لفترتي انتقالات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.