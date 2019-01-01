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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يكشف سر انفجار هيجواين تحت قيادته

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Getty Images
هيجواين سجل 36 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإيطالي مع ساري. كيف حدث هذا؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، كيف تحول جونزالو هيجواين لقناص تحت قيادته في نابولي خلال موسم 2015-2016.

هيجواين يقترب من الانضمام لصفوف تشيلسي على سبيل الإعارة مع وجود شروط تسمح ببيعه نهائيًا.

وقال ساري في تصريحات صحفية: "من الصعب أنّ أقول السبب، أحيانًا هيجواين يقدم مباريات جيدة للغاية. ربما يكون السبب أن اللاعب تواجد في أفضل تشكيل مناسب له".

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وتابع: "تقريبًا كل لاعب ساهم في تحقيق هيجواين لهذا الرقم، ولذلك كان هناك أكثر من عامل لتفوق اللاعب وليس فقط المدرب".

المدير الفني للبلوز تحدث أيضًا عن مستوى جورجينيو في الفترة الأخيرة وتأقلمه مع الدوري الإنجليزي.

وواصل: "جورجينيو لعب معي 4 مواسم ومن الصعب أن أطلب منه التطور أكثر من ذلك، لقد ظهر بمستوى جيد في 20 مباراة وهو أكثر لاعب في البريميرليج لمس الكرة".

واختتم: "لا يوجد لديّ أي أزمة في تغيير الخطة بما يتوافق مع المباريات، أحب اللعب 4-3-3 ولكن الموسم الماضي مع نابولي كنت مضطرًا للعب 4-2-3-1 ولا يوجد أي مشكلة في التعديل".

تشيلسي يواجه أرسنال مساء اليوم، السبت، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

 

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