ساري يكشف سر انفجار هيجواين تحت قيادته

هيجواين سجل 36 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإيطالي مع ساري. كيف حدث هذا؟

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، كيف تحول جونزالو هيجواين لقناص تحت قيادته في نابولي خلال موسم 2015-2016.

هيجواين يقترب من الانضمام لصفوف تشيلسي على سبيل الإعارة مع وجود شروط تسمح ببيعه نهائيًا.

وقال ساري في تصريحات صحفية: "من الصعب أنّ أقول السبب، أحيانًا هيجواين يقدم مباريات جيدة للغاية. ربما يكون السبب أن اللاعب تواجد في أفضل تشكيل مناسب له".

وتابع: "تقريبًا كل لاعب ساهم في تحقيق هيجواين لهذا الرقم، ولذلك كان هناك أكثر من عامل لتفوق اللاعب وليس فقط المدرب".

ميلانو، المدينة التي تملك في رصيدها عشرة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و36 لقباً للدوري مقسمة بالتساوي بين العملاقين ميلان وإنتر



🔴 "يحدث في ميلانو" هي فقرة أسبوعية ستخصص لمتابعة كل جديد فيما يخص قطبي ميلانو واستعراض أوضاع وأحوال الفريقين داخل وخارج الملعب



هيا بنا نبدأ سويًا 🙌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

المدير الفني للبلوز تحدث أيضًا عن مستوى جورجينيو في الفترة الأخيرة وتأقلمه مع الدوري الإنجليزي.

وواصل: "جورجينيو لعب معي 4 مواسم ومن الصعب أن أطلب منه التطور أكثر من ذلك، لقد ظهر بمستوى جيد في 20 مباراة وهو أكثر لاعب في البريميرليج لمس الكرة".

واختتم: "لا يوجد لديّ أي أزمة في تغيير الخطة بما يتوافق مع المباريات، أحب اللعب 4-3-3 ولكن الموسم الماضي مع نابولي كنت مضطرًا للعب 4-2-3-1 ولا يوجد أي مشكلة في التعديل".

تشيلسي يواجه أرسنال مساء اليوم، السبت، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.