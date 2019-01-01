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كأس رابطة الدوري الإنجليزي

ساري: الفوز على توتنهام أفضل رد على خسارة مباراة أرسنال

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تعرف على تصريحات ساري بعد فوز تشيلسي على توتنهام في كأس كاراباو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ الفوز على توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أفضل رد على الهزيمة من أرسنال في الدوري.

تشيلسي حقق الفوز في كأس كاراباو بضربات الجزاء بعد انتهاء مجموع المباراتين 2-2.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد انّ رد فعل اللاعبين كان جيدًا للغاية ولكن تصريحاتي لم تكن بغرض الهجوم على الللاعبين".

وأوضح: "قلت فقط إننا نعاني من مشكلة واللاعبون تفهموا الرسالة وأصبح ذلك دافعًا لهم للتألق وإظهار الجودة كما حدث في الكأس".

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ساري أشار إلى أهمية امتلاك اللاعبين للحماس والإصرار لأجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في المباريات المقبلة.

وواصل: "استمعت كثيرًا بالدقائق التي شارك فيها إيدين هازارد ولكنني فضلت إخراجه لأنّه كان متعبًا وركض كثيرًا وبحاجة إلى الراحة".

واختتم: "لا أرى أنّ الفريق يعاني من أي أزمات فيما يتعلق بمركز المهاجم، السؤال ليس من يلعب ولكن ما هي الجودة والقيمة التي يقدمها أي لاعب يشارك".

تشيلسي لم  يحقق بطولة كأس الرابطة منذ 2015 رفقة جوزيه مورينيو.

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