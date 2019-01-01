ساري: الفارق كبير مع سيتي وليفربول ودوافع يونايتد تصعب المباراة

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن كل من ليفربول ومانشستر سيتي يبعدان بشكل كبير عن بقية فرق البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي على الفارق الكبير بين فريقه وبقية فرق البريميرليج مع نظيريه مانشستر سيتي وليفربول أصحاب قمة الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وتطرق من خلالها للحديث عن العديد من الأمور أبرزها كان عقوبته من الاتحاد الإنجليزي وغياب هازارد عن تشكيلة العام والمنافسة على المراكز الأوروبية.

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وقال ساري: "الغرامة التي تعرضت لها كانت بسبب خروجي من المنطقة المخصصة لي، وهذا صحيح، يجب أن أدفع، رغم أنني خرجت لسبب وجيه".

وأضاف عن مواجهة يونايتد: "الأهداف واضحة، في الوقت الحالي بالنسبة لنا هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا، سنحاول أن نحقق الفوز، ستكون مواجهة صعبة على الفريقين، خاصة علينا بعد ما حدث في ديربي مانشستر".

وأكمل عن إصابات الفريق:"روديجير بخير في الوقت الحالي، وحالة كانتي غير موثوق منها، وكالوم بحاجة لبعض الوقت، لكن عمليته سارت على ما يرام".

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وأردف عن تشكيلة البريميرليج: "أعتقد أن هازارد كان يستحق التواجد هناك، لكنني أعتقد أن التصويت على تلك التشكيلة تأثر بشكل واضح بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي".

واختتم بالحديث عن الفارق الكبير مع مانشستر سيتي وليفربول: "علينا أن نعمل، وأن نتطور، هذا هو الموسم الثالث لجوارديولا والخامس تقريبًا لكلوب، علينا أن نقلص ذلك الفارق معهم".

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة بينما يحل يونايتد سادسًا بـ64 نقطة.