ساري: الطرد غير كل شيء ولكننا دفعنا ثمن الأخطاء

تصريحات ماوريسيو ساري بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو ورأيه في بطاقة كودارادو الحمراء

قال ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إن فريقه دفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها بالخسارة أمام لاتسيو مؤكدًا أن ذلك لا ينفي وجود تحسن مرئي في المردود.

ونجح لاتسيو في إنهاء عقدة الـ 16 عامًا والفوز على يوفنتوس في ستاديو أولمبيكو لأول مرة منذ 2003، وذلك حين تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

وبهذا منح لاتسيو هدية لإنتر بأن جعله يستمر في صدارة الدوري الإيطالي رغم تعادله مساء أمس سلبيًا على أرضه أمام مضيفه روما، الأمر الذي لم يتحدث عنه ساري مؤكدًا أن المنافسة ما زالت طويلة.

وعقب الخسارة الأولى ليوفنتوس هذا الموسم على مستوى الدوري الإيطالي قال ساري إن الفريق لعب بشكل جيد في بعض الأحيان ولكن بعض التفاصيل تحكمت في سير المباراة.

وأضاف: "لقد سيطرنا في بداية شوط المباراة الأول وسجلنا أولًا وهذا ما أعطانا الدافع لنكمل، ولكن لاتسيو تعادلوا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول وهذا أثر كثيرًا"

وتابع: "ارتكبنا العديد من الأخطاء وهذا سمح للاتسيو بالوصول إلى المرمى في مناسبات عديدة والتي نجح من خلال بعضها في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز"

وحول البطاقة الحمراء التي حصل عليها خوان كوادرادو قال: "الطرد غير مسار المباراة وكان نقطة تحولك برى حيث أنه اضطرنا لإجراء تبديل دفاعي والتراجع للخلف"

وأردف: "في البداية ظننت أن البطاقة الصفراء هي القرار الصائب، ولكن على أي حال في هذه الكرة أخطأ اللاعبون في التمركز ودفعوا ثمن ذلك حين أكملنا المباراة بـ 10 لاعبين"

لاعب يوفنتوس يعود لقائمة فريقه بعد غياب عامين

يذكر أن لاتسيو قد ألحق الخسارة الأولى بالسيدة العجوز خلال الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، ليكتب انتصارًا تاريخيًا ويرتقي إلى المركز الرابع ويحافظ لإنتر على صدارة السيري آ.