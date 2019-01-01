ساري: الحكام الإنجليز لا يعرفون كيفية تطبيق الفيديو

مدرب تشيلسي غاضب بعد مواجهة توتنهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، الأداء التحكيمي في مباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام توتنهام في كأس كاراباو وقال إن الحكم لم يحسن تطبيق تقنية الفيديو.

وفاز توتنهام بهدف نظيف من ركلة جزاء اُحتسبت بتقنية الفيديو مُنحت لهاري كين بعد عرقلته من قبل الحارس كيبا، وسط مطالبات باحتساب تسلل في بداية اللعبة.

وقال ساري مع "سكاي": "شاهدت اللقطة، كان هناك تسلل، رأيت ذلك على الكاميرا الخاص بنا، والتي كانت على نفس الخط مع كين المتسلل برأسه وركبته". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وواصل: "كان يجب على حكم الراية مواصلة الركض، أثّر على مدافعينا، لا أعتقد أن الحكام الإنجليز يعرفون كيفية تطبيق التقنية، خصوصاً إذا لم تكن متأكد لا يجب أن تتوقف".

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ليكن هذا آخر مشهد تختمون به يومكم 😍 pic.twitter.com/2IZQKXYGCb — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وأكمل الإيطالي: "من الغريب غياب التقنية في البريميرليج وتطبيقها في كاراباو، الأمر غريب للاعبين والحكام".

وعلق ساري على الأخبار حول انتقال لاعبه هودسون أودوي إلى بايرن: "تدرب بشكل طبيعي ولعب وكأنه في الخامسة والعشرين، قدم مباراة كبيرة وكان طبيعياً، ربما لا يقرأ ما يُكتب عنه".

وحول المباراة: "أعتقدنا استحقينا ما هو أكثر، هاجمنا ووضعنا كرات كثيرة في منطقة الجزاء الخاصة بهم، سبعين مثابل 11، كذلك التسديدات، حزين بالنتيجة وليس الأداء".

وسيُلعب لقاء العودة بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" الخاص بتشيلسي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.