ساري: إذا قلقنا من تصدر الإنتر من الآن فنحن بحاجة إلى طبيب نفسي

تصريحات قوية بعد التعادل مع ساسوولو..

رفض ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، فكرة القلق من احتمالية تصدر إنتر ميلان صدارة ترتيب الكالتشيو، واعتبر أن التفكير في ذلك الأمر منذ الآن لا يُعني سوى حاجة فريقه إلى "طبيب نفسي".

تأتي تصريحات ساري على خلفية التعادل المفاجئ لليوفي أمام ساسوولو بهدفين لكل منهما على ملعب أليانز ستاديوم، لتزيد احتمالية وصول إنتر إلى صدارة الترتيب حال الفوز على سبال اليوم.

مدرب نابولي السابق تحدث عن المباراة وقال "عانينا من إرهاق ذهني واضح في الشوط الأول، كُنّا بحاجة إلى استعادة عقليتنا بعد 2-1 لهم، عانينا في الشوطين عمومًا من العصبية الواضحة.".

البيانكونيري تقدم عبر ليوناردو بونوتشي، قبل أن يُعادي بوجا للضيوف بهدفٍ أقل ما يوصف بالرائع، ثم عاد كابوتو وتقدم لساسوولو إلا أن الدون كريستيانو رونالدو أمن نقطة لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ساري واصل حديثه وقال "اتضحت للمرة الأولى مشاكل حقيقية أمامنا، لم نقم بتطبيق أفكار التكتيكية بصورة جيدة، فعلنا ذلك بصورة فقيرة للغاية، فتحنا المساحات لهم واعتمدنا على كرات طولية.".

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"إذا ما منحت خصمك 50 دقيقة وأنت تظهر بصورة سلبية، فمن غير المرجح أن تنتصر."

وعند سؤال أحد الصحفيين حول احتمالية قفز كتيبة أنطونيو كونتي على الصدارة، أجاب ساري "إذا ما قلقنا منذ الآن على جدول الترتيب، فنحن في حاجة إلى طبيب نفسي حقًا.".

الجدير بالذكر أن اليوفي قد ارتفع رصيده إلى النقطة 36، وفي حال أن انتصر الإنتر سيتصدر بفارق نقطة عن حامل لقب الكالتشيو.