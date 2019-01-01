ساري: أسألوا مارينا عن هيجواين وبديل فابريجاس ولست جاسوساً

تشيلسي نشط للغاية في انتقالات يناير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أخذ الحديث حول سوق الانتقالات الشتوية النصيب الأكبر من الأسألة التي وُجهت لماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، في مؤتمره لمباراة أرسنال المقبلة.

واقترب تشيلسي بحسب التقارير من بيع مهاجمه ألفارو موراتا لأتليتكو مدريد مقابل تعاقده مع جونزالو هيجواين من صفوف ميلان في الساعات المقبلة.

وقال ساري: "لا أعرف شيئاً بخصوص هيجواين، أسألوا ماريا (جرافيتسكايا)، تحدثت معها قبل أسبوعين وتعرف رأيي، لا أكلمها كل يوم، ولا أعرف شيء عن الانتقالات". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وواصل: "أفضل التركيز في التدريبات، نحتاج معوض لفابريجاس، وماريا تعرف ذلك، لست غاضباً، ولكن أركز طاقتي في التدريبات".

وعن موراتا: "تدرب معنا، ولكن يناير فترة صعبة للاعب متاح في الميركاتو، ولكنه متاح كذلك للعب غداً".

سولشار يعلق على حديث مورينيو وسوق انتقالات مانشستر يونايتد

🗣️ لستُ بحاجة لأن أرسل أحدًا لمشاهدة تدريبات الخصوم حتى أعرفهم

أفعل هذا التحليل لأقلل من قلقي

أشعر أنني لم أقترف شيئًا غير قانوني



💢من المؤتمر الصحفي لـ مارسيلو بيلسا بعد حادث التجسس على تدريبات ديربي كاونتي والذي أظهر فيه المعلومات التي يعرفها عن خصومه



( 🖌️🎨 : @omomani) pic.twitter.com/259OHBqfqm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

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وحوّل ساري حديثه لأرسنال: "مباراة مغامرة لأنهم فريق مميز على أرضه وتحسنوا عن لقاء الذهاب، الجزء الهجومي مهم، ونحن أربعة فرق تلعب لمقعدين في الأبطال".

وأكمل: "نعرف أننا سنحارب حتى النهاية من أجل المراكز المؤهلة للأبطال، كذلك يونايتد وأرسنال وتوتنهام، فقط نفتقد خدمات لوفتس تشيك للإصابة غداً وسنرى حول جيرو".

وختم حديثه حول واقعة جاسوس مارشيلو بييلسا، مدرب ليدز، في تدريبات ديربي: "الأمر يحدث في إيطاليا كذلك، الكل له طرقه، أفضل الدراسة بالفيديو ولا أحبذ التجسس، كما أنني لست بجاسوس جيد".

ويفصل الفريقان خمس نقاط بعد مرور 22 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.