ساريتش يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
وجه البوسني ألفيس ساريتش رسالة خاصة لجمهور فريقه الجديد الأهلي بعد انتقاله مؤخراً لصفوف الفريق.
ساريتش كان قد انضم لصفوف الأهلي قادماً من سون سامسونج الكوري بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.
وقال ساريتش في مقطع فيديو عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "مرحباً جمهور الاتحاد، اسمي ساريتش، وأنا سعيد بالتواجد هنا".
وأكمل: "أتمنى لنا النجاح، أشكركم وأراكم جميعاً قريباً".
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ويتواجد ساريتش حالياً رفقة فريقه بالمعسكر الإعدادي المقام في النمسا تجهيزاً للموسم المقبل.
مباراة بعنوان "نسيان ما حدث في نصف النهائي" 🧐— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019
مواجهة قوية على ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة 🏟️
من أجل تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع 🥉#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/dBK3FQdrLZ