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تفاجأ جمهور عملاق الرياض النصر، بـ"غياب" النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن كلاسيكو السعودية الكبير ضد النادي الأهلي.

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النصر يحل ضيفًا على الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

سبب غياب ساديو ماني عن الكلاسيكو

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، لا يُعاني ماني من أي إصابة؛ بالإضافة إلى أن استبعاده من كلاسيكو الأهلي، ليس بقرار فني.

الصحيفة أوضحت أن ماني، شارك في تدريبات النصر بشكل طبيعي، وكان يستعد للتواجد في الكلاسيكو السعودي؛ قبل أن يتعرض لظرف أسري طارئ، حال دون تواجده مع الفريق النصراوي.

هذا الظرف الأسري الطارئ الذي تعرض له النجم السنغالي، وكشفت عنه "الميدان الرياضي" مساء اليوم الجمعة، يتعلق بـ"زوجته"؛ قبل أن تعلن صحيفة "الرياضية" بعدها، أن اللاعب رُزِق بمولوده الثاني.

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مسيرة ساديو ماني مع النصر

ساديو ماني البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى فريق النصر الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ، بشكل رسمي.

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ومنذ الانضمام للنصر؛ لعب ماني 148 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 54 هدفًا وصانعًا 43 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ سجل ماني 3 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، في 15 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

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جدير بالذكر أن النجم السنغالي المخضرم، توج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين مع النصر، في الموسم الرياضي الماضي.