ماني لـ جول: حزين لخروج مصر ولا يشغلنا من سيكون المنافس

مهاجم السنغال يتحدث عن خروج منتخب مصر

كتب - أحمد رفعت || متابعة - ماجد جزر

أكد ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، على أن مواجهة بنين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، صعبة للغاية.

منتخب السنغال تأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على بنين بهدف دون رد، في ربع نهائي البطولة القارية.

ماني قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "حزين لخروج منتخب مصر المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019".

مراسل جول سأله، من تفضل مواجهته تونس أم مدغشقر، رد ماني: "نحن نحترم جميع المنافسين، وسنخوض باقي المباريات بنفس المستوى.

المواجهة الثانية في دور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 🏆



🇳🇬النسور 🆚 الأولاد 🇿🇦



المنتخبان بالقوة الضاربة من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائي من البطولة 🔥#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/BrJCGrZgXj — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وقال ساديو ماني لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "المباراة كانت صعبة من البداية، وكنا نعرف هذا الأمر من البداية".

مهاجم ليفربول تابع: "كنا نعلم جيدًا بأنه يجب علينا العمل بجد منذ البداية، وسجلنا هدف الفوز في الشوط الثاني".

وبعد سؤاله عن أن المنتخب السنغالي هو الأفضل في البطولة، رد ماني قائلًا: "لا أعرف سوى أننا نمتلك فريق جيد، وسنبذل كل ما يتوجب علينا للوصول إلى المباراة النهائية".

ساديو ماني شارك في تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي، بعدما صنع هدف فوز أسود التيرانجا على بنين.