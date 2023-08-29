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ساخرًا من رئيس الشباب السابق .. النصر "يطقطق" احتفالًا بالفوز في الديربي

زهيرة عادل
Nassr - Shabab - Ronaldo - Iago dos Santos 2023Getty
النصرالشبابدوري روشن السعودي

النصر ضرب الشباب بقسوة داخل الملعب وخارجه

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اختار النصر السعودي طريقة خاصة للاحتفال بالفوز في ديربي الرياض أمام الشباب، ربما هي "طقطقة" خاصة بالديربي فقط، وقد تكون عقابًا لخالد الثنيان؛ رئيس نادي الشباب السابق، بعدما رفض عرض النصر لضم لاعبه حسان تمبكتي.

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العالمي حقق الفوز في الديربي أمس الثلاثاء، برباعية نظيفة، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن.

وعقب المباراة، كتب حساب النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "من جد نصر يسر الناظرين"، وهي العبارة التي تبدو عادية للوهلة الأولى، لكن بالتدقيق فيها تجد أنها إسقاط على الثنيان.

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"من جد" هي "لزمة" على لسان الثنيان رافقته خلال اجتماعاته السابقة مع لاعبي الليث الأبيض، قبل أن يتم حل مجلسه قبل أيام قليلة.

يشار إلى أن وزارة الرياضة كانت قد قررت حل مجلس الثنيان بعد استقالة أربعة من أعضائه، اعتراضًا على بيع مدافع الفريق حسان تمبكتي للهلال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاءت موافقة الثنيان على رحيل المدافع للزعيم رغم تقديم النصر لعرض أكبر من الناحية المالية بكثير إلا أن الرئيس المنحل برر موقفه بأعطيت كلمة لمسؤولي الهلال وعليّ الالتزام بها"!

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185213 الأصوات

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