سأخبر أمك .. صحفي سعودي يتوعد ميسي قبل كأس العالم

توعد الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد منتخب الأرجنتين، قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد وقوع السعودية مع الأرجنتين.

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أجريت قرعة كأس العالم أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، والتي أسفرت عن وقوع السعودية بالمجموعة الثالثة، رفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ومن المقرر أن تلعب السعودية أولى مبارياتها في كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر القادم، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأخضر المباراة الثانية أمام بولندا يوام السبت 26 نوفمبر 2022، واللقاء الثالث أمام المكسيك يوم الأربعاء 30 نوفمبر المقبل في تمام السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

كيف توعد الصحفي السعودي ميسي؟

ونشر الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتوعد خلالها النجم ليونيل ميسي قبل المونديال.

وجاء نص تغريدة الفريان كالآتي: "ادحر الشر والله إن جبت أهداف فينا، أعلم أمك وأقطع علاقتي مع أسرة آل ميسي الكرام".

ومع التغريدة نشر الفريان صورة وهو يسدد الكرة، وبجانبه ميسي في صورة أخرى وهو يسدد الكرة.

ادحر الشر والله ان جبت اهداف فينا اعلم امك واقطع علاقتي مع اسرة ال ميسي الكرام pic.twitter.com/pwiY2Gffae — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) April 1, 2022

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