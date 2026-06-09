كأس العالم - المجموعة 5 Philadelphia Stadium

ستُقام مباراة ساحل العاج ضد الإكوادور في 14 يونيو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

ساحل العاج ضد الإكوادور: سياق المباراة

ساحل العاج ضد الإكوادور في المجموعة الخامسة من كأس العالم هي مواجهة افتتاحية مثيرة بين فريقين منضبطين دفاعياً. سيلتقيان في بنسلفانيا.

من هم مدرب ساحل العاج ولاعبوها الأساسيون؟

تولى إيمرس فاي المسؤولية بشكل دائم بعد تتويجهم الفوضوي بكأس أمم أفريقيا 2023 وحوّل المنتخب الإيفواري إلى فريق أكثر موثوقية دفاعياً. اتجه فاي نحو شكل أكثر انضباطاً ودفاعية، مع المدافع المركزي إيفان نديكا كركيزة أساسية. أمامه في خط الوسط، يوفر سيكو فوفانا والقائد فرانك كيسي الديناميكية والطاقة والقيادة. سيقدم أماد ديالو وسيمون أدينغرا المهارة والاندفاع في المناطق الهجومية الواسعة.

GOAL AR

من هم مدرب الإكوادور ولاعبوها الأساسيون؟

مثل ساحل العاج، تكمن قوة الإكوادور المكتشفة حديثاً في شكلها الدفاعي. نجم باريس سان جيرمان باتشو وبيرو هينكابي لاعب أرسنال، وهما رجلان التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، يشكلان أساس رباعي خط الدفاع للمدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي. تولى المسؤولية في 2024 ويُعرف بأسلوبه التكتيكي القائم على الضغط العالي وحركاته النشطة على الخط الجانبي. تحت قيادة بيكاسيسي، تسعى الإكوادور إلى الاستحواذ على الكرة واعتماد نهج بخيل في الخلف. بوجود مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، تمتلك الإكوادور تعويذة خط وسط عالمية من صندوق إلى صندوق.

Getty Images

قائمة ساحل العاج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: يحيى فوفانا (ريزه سبور)، محمد كوني (شارلروا)، ألبان لافون (باناثينايكوس).

المدافعون: إيمانويل أغبادو (وولفرهامبتون واندررز)، كريستوفر أوبيري (إسطنبول باشاك شهير)، عثمان ديوماندي (سبورتينغ)، غيلا دويه (راسينغ ستراسبورغ)، غيسلان كونان (جيل فيسنتي)، أوديلون كوسونو (أتالانتا)، إيفان نديكا (إيه إس روما)، ويلفريد سينغو (غلطة سراي).

لاعبو الوسط: سيكو فوفانا (ستاد رين)، بارفيه غياغون (شارلروا)، فرانك كيسي (الأهلي)، كريست أولاي (طرابزون سبور)، إبراهيم سانغاري (نوتنغهام فورست)، جان-ميشيل سيري (إن كيه ماريبور).

المهاجمون: سيمون أدينغرا (إيه إس موناكو)، أنج-يوان بوني (إنتر ميلان)، أماد ديالو (مانشستر يونايتد)، عمر دياكيتي (سيركل بروج)، يان ديوماندي (آر بي لايبزيغ)، إيفان غيساند (أستون فيلا)، نيكولا بيبي (فياريال)، بازومانا توري (هوفنهايم)، إيلي واهي (نيس).

طريق ساحل العاج إلى كأس العالم

أكملت كوت ديفوار حملة تصفيات تاريخية ومهيمنة في المجموعة السادسة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأمين بطاقتها التلقائية إلى كأس العالم 2026، مسجلة عودتها بعد غياب دام 12 عاماً. بقيادة المدرب إيمرس فاي وعلى وقع نشوة فوزهم بكأس أمم أفريقيا 2023 (AFCON)، لم يستقبلوا أي هدف في 10 مباريات تصفيات.

قائمة الإكوادور المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Hernan Galindez (Huracan)، Moises Ramirez (Kifisia)، Gonzalo Valle (LDU Quito).

المدافعون: Piero Hincapie (Arsenal)، Willian Pacho (Paris St-Germain)، Pervis Estupinan (AC Milan)، Felix Torres (Internacional)، Joel Ordonez (Club Brugge)، Jackson Porozo (Tijuana)، Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

لاعبو الوسط: Moises Caicedo (Chelsea)، Alan Franco (Atletico Mineiro)، Kendry Paez (River Plate، على سبيل الإعارة من Chelsea)، Pedro Vite (UNAM)، Jordy Alcivar (Independiente del Valle)، Denil Castillo (Midtjylland)، Yaimar Medina (Genk).

المهاجمون: Enner Valencia (Pachuca)، Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise)، Jordy Caicedo (Huracan)، Nilson Angulo (Sunderland)، Anthony Valencia (Antwerp)، Jeremy Arevalo (Stuttgart).

طريق الإكوادور إلى كأس العالم

كانت قصة مشوار الإكوادور هي خطهم الخلفي الصلب. إن تلقي خمسة أهداف فقط في 18 مباراة يُعد إنجازًا مثيرًا للإعجاب في منطقة تصفيات CONMEBOL المعروفة بصعوبتها، حيث أنهوا في المركز الثاني خلف أبطال العالم المدافعين، الأرجنتين. في الواقع، قضوا أقل من 100 دقيقة وهم متأخرون عبر المباريات الـ18 المذكورة أعلاه.

أخبار الفريق & القوائم

يقود Emerse Fae منتخب ساحل العاج في مشوار كأس العالم هذا. لم يتم تأكيد أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات للقائمة قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار أي تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى ضربة البداية.

تدخل الإكوادور المباراة تحت قيادة Sebastián Beccacece. وكما هو الحال مع منافسيهم، لم يتم تأكيد أي تفاصيل عن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة، ولا تتوفر حاليًا تشكيلة متوقعة. ستتبع التحديثات مع اقتراب المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل ساحل العاج إلى كأس العالم وهي في حالة جيدة، بعدما فازت في ثلاث من آخر خمس مباريات. كانت مباراتهم الأخيرة فوزًا 2-1 على فرنسا في 4 يونيو، وهي نتيجة تضمنت أهدافًا من Doue وDiallo. كما تغلبوا على اسكتلندا 1-0 وسحقوا كوريا الجنوبية 4-0 في مباريات ودية سابقة، مسجلين خمسة أهداف عبر هاتين المباراتين. جاءت هزيمتهم الوحيدة في هذه السلسلة أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية، حيث خسروا 3-2 في يناير.

فازت الإكوادور بثلاث من آخر خمس مباريات لها، وتعادلت في المباراتين الأخريين. تغلبت لا تري على غواتيمالا 3-0 في 7 يونيو في مباراتها التحضيرية الأخيرة وتبعت ذلك بفوز 2-1 على السعودية في مايو. وتعادلت 1-1 مع كل من هولندا والمغرب في مارس. عبر المباريات الخمس، سجلت الإكوادور تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة بين ساحل العاج والإكوادور في مجموعة البيانات الحالية. ستكون هذه المباراة أول لقاء بين البلدين في كأس العالم لكرة القدم التابعة للفيفا.

الترتيب

في المجموعة E، تحتل الإكوادور حاليًا المركز الثاني في الترتيب، بينما تحتل ساحل العاج المركز الرابع قبل مبارياتهما الافتتاحية.