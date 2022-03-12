ساحر على مسرح الأحلام .. أرقام رونالدو الخيالية أمام توتنهام!

استطاع مهاجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قيادة فريقه للفوز على نادي توتنهام في الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

حيث انتصر فريق الشياطين الحمر على توتنهام بنتيجة (3-2) في مباراة تألق فيها البرتغالي وسجل هاتريك.

ويأتي تألق الدون بعد أيام قليلة من وجود اتهامات له بالتهرب من مباراة مانشستر سيتي والسفر للبرتغال، ليعود رونالدو ويؤكد على مدى الجودة التي يمتلكها.

ماذا قدم رونالدو؟

شارك كريستيانو لمدة 83 دقيقة، سجل من خلالهم 3 أهداف حسم بهم المباراة لفريقه.

وسدد الدون 8 تسديدات، جاء منهم 5 على المرمى، وخرج 2 خارج الإطار، فيما منع خط الدفاع تسديدة وحيدة قبل أن تصل للمرمى.

ولمس رونالدو الكرة 54 مرة، فيما قام بعمل 38 تمريرة صحيحة بنسبة بلغ دقتها 92.7%.

وعلى مستوى الثنائيات، فقد فاز كريستيانو بثنائية واحدة أرضية واحدة من أصل 2، فيما حصل على جميع الكرات العالية بتفوقه في 4 ثنائيات من أصل 4.

ودفاعيًا قام رونالدو بتشتيت الكرة مرة وحيدة، فيما قطع كرة واحدة أيضًا.

جدير بالذكر أن هاتريك رونالدو الليلة هو الثاني له مع مانشستر يونايتد، والأول مع الشياطين الحمر منذ عام 2008.

وبذلك يصل المهاجم البرتغالي إلى هدفه ال 807 مع جميع الأندية التي لعب لها والمنتخب، ليصبح رونالدو هو أكبر هداف في تاريخ كرة القدم.

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