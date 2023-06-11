ساحر أم محظوظ؟! .. مشجع إيطالي توقع نتائج النهائيات الأوروبية بدقة متناهية!

علي رفعت
Dimarco Lukaku Inter Manchester City Champions LeagueGetty
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جدل كبير أثاره المشجع الإيطالي.

تسبب أحد مشجعي فريق نابولي الإيطالي في الكثير من الجدل بعد أن توقع نتائج نهائيات البطولات الأوروبية الخاصة بالأندية بدقة متناهية.

جاء هذا في تغريدة نشرها ذلك المشجع بتاريخ الـ 19 من شهر مايو الماضي، أي قبل خوض أي مباراة من نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر والأبطال.

وتوقع المشجع الذي يدعى دافيد أرديسون فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا بهدف نظيف وهو ما تحقق بالفعل، كما توقع فوز وست هام على فيورنتينا بهدفين لهدف وهو أيضًا ما حدث.

وأخيرًا توقع فوز إشبيلية على روما بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، وهو ما تحقق أيضًا، لكن الفارق أن توقعه كان فوز إشبيلية بأربع ركلات مقابل ركلتين، بينما ما حدث أن الفريق الإسباني فاز بأربعة مقابل واحدة.

جدير بالذكر أن تغريدة دافيد كانت عبارة عن رد على توقع آخر مخالف تمامًا لصحفي تنبأ بفوز الفرق الإيطالية بالثلاثة نهائيات.

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