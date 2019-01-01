مدرب أوراوا: سنعوض خسارتنا أمام الهلال في اليابان

مدرب أوراوا يتوعد الهلال

أكد ساتوشي أوتوسكي، المدير الفني لفريق أوراوا ريد الياباني، على أن فريقه سيحقق الفوز على الهلال في مباراة الإياب، وسيتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال حقق الفوز على أوراوا ريد الياباني، بهدف دون رد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

أوتوسكي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي أوراوا: "سنبني على الخسارة من الهلال، للعمل على التعوض في ملعب سايتاما 2002، في اللقاء الفاصل أمامهم".

مدرب أوراوا تابع: "الهزيمة ليست جيدة في جميع الأحوال، ولكن في مباريات الذهاب والإياب، الهدف يختلف عن الهدفين، وعلينا التركيز بشكل أكبر".

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واختتم مدرب الفريق الياباني تصريحاته قائلًا: "الاستحواذ كان في مصلحة الهلال، ولكن سنعمل على تغيير كل تلك الأرقام في مباراة الإياب".

ويسعى الهلال للخروج من مباراة الإياب، بالتعادل بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الغائب منذ 19 عامًا عن الزعيم.

الزعيم يلعب للثأر من فريق أوراوا الياباني، بعدما خسر منه في نهائي 2017، في اليابان، بالبطولة التي حصل عليها أوراوا ريد.