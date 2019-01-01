ساؤول: سنواجه يوفنتوس ليس رونالدو

ساؤول يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وطموحات الموسم الجديد رفقة سيميوني

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قال ساؤول نيجيز نجم أتلتيكو مدريد إن الفريق يعاني من الاتهامات الباطلة في كثير من الأحيان بعدم استحقاق كل ما يصل إليه.

وكان أتلتيكو مدريد قد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى نهاية الأسبوع الثالث، وذلك قبل أن يتكبد هزيمته الأولى على يد ريال سوسيداد في الجولة الماضية بهدفين للا شيء.

وحول ذلك، قال ساؤول إن الجميع قال إن أتلتيكو مدريد لا يستحق صدارة الدوري الإسباني فقط لأن ريال مدريد وبرشلونة يفقدان النقاط.

وأضاف: "لقد وصلنا إليها لأننا كنا نستحق، وإشبيلية الآن كذلك أيضًا، الفريق القادر على جمع أكبر عدد من النقاط هو من يستحق الصدارة بكل تأكيد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وتابع: "التركيز الآن منصب على دوري أبطال أوروبا لأننا سنلعب مباراتنا الأولى فيه غدًا، سنترك الدوري حتى ننتهي من المباراة المقبلة"

وحول مواجهة يوفنتوس في الجولة الأولى من دور المجموعات قال: "المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد أمام خصم شكل لنا الكثير من المتاعب في العام الماضي، وأمام خصم يعلم جيدًا كيف يفوز في هذه المباريات الكبيرة"

وأردف: "المباراة لن تكون ضد كريستيانو رونالدو، ولكنها ستكون أمام يوفنتوس الفريق الكبير متعدد الحلول، علينا الاستعداد لها جيدًا"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر الموسم المقبل بعدما خرج على يد يوفنتوس في ريمونتادا قادها كريستيانو رونالدو.