سأوضح الحقائق .. فرجاني ساسي يوجه رسالة غامضة لجماهير الزمالك

فرجاني ساسي يودع الزمالك

حرص التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير فريقه، وذلك بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وانتهى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، حيث يحق له الانتقال حاليًا لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة القلعة البيضاء، وذلك في ظل وجوده حاليًا في الفترة الحرة.

ماذا قال فرجاني ساسي؟

كتب فرجاني ساسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب".

وتابع: "ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، الخير فيما اختاره الله، وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق".

أين سيرحل فرجاني ساسي؟

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فرجاني ساسي قام بالفعل بالتوقيع لأحد الأندية القطرية، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، بعد انتهاء مشواره مع القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي تألق بشكل كبير مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية التي تريد الحصول على خدماته، ولكن أكدت التقارير الصحفية على أن اللاعب التونسي وقع لنادي الدحيل القطري.

بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات ❤️

الخير فيما اختاره الله🙏

و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !! — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) June 9, 2021

ما هو موقف الزمالك من رحيل فرجاني؟

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، على أن إدارة النادي تنتظر عودة فرجاني من تونس، من أجل حسم تجديد تعاقده، وذلك خلال بيان رسمي.

فرجاني ساسي ووكيله طلبا من إدارة القلعة البيضاء الحصول على مقابل مادي، لم يستطع مسؤولي الزمالك توفيره، ليبدأ اللاعب في النظر في العروض الجديدة.

اللاعب التونسي امتلك بالفعل عروضًا من قطر وتركيا من أجل الحصول على خدماته، ودرس فرجاني تلك العروض جيدًا لاختيار الأفضل بينهم.

أين يتواجد فرجاني ساسي حاليًا؟

ويتواجد ساسي حاليًا في بلاده داخل معسكر منتخب بلاده، حيث يخوض المنتخب التونسي مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

ويستعد ساسي رفقة نسور قرطاج، لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام بداية من شهر سبتمبر المقبل.

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