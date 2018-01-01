النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

"سأتصل بتوتي" - تسريب صوتي لناينجولان يزيد الأزمة مع إنتر

التعليقات()
Getty
وزوجة اللاعب تدخل في المشكلة هي الأخرى

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

انتشر مساء الثلاثاء تسريباً هاتفياً لرادجا ناينجولان، لاعب إنتر، يسب فيه جماهير الفريق وكشف فيه عن رغبته بالعودة إلى روما.

وكان إنتر أوقف ناينجولان لأسباب تأديبية وسيغيب عن لقاء نابولي مساء اليوم، الأربعاء، بالإضافة لتغريمه 100 ألف يورو.

وظهر تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية للنجم البلجيكي مع طرف مجهول يقول فيه: "ماما ميا، أنا تسببت بفوضى كبرى هنا، أريد العودة".

اختيارات المحررين

وأضاف: "سأفعل أي شيء للانتهاء من وجودي هنا، في البداية أعطيت كل شيء وبقوا صامتين، ولكن أعد إذا جاءت الجماهير الإنتيريستي للتودد لي مجدداً سيكون ردي قاسياً معهم"، مستخدماً تعبيرات وألفاظ خارجة في وصف الجماهير.

بعد قرار أليجري - كيف يلعب يوفنتوس دون رونالدو؟

رونالدو وبيونتك - التشكيل المثالي للدوري الإيطالي 2018-19

وختم: "أنا صديق جيد لتوتي، سأحاول دفعه لمحاولة إعادتي، ولكن ذلك سيتسبب في حرب هنا ليوافقوا على رحيلي".

ونشرت كلاوديا ناينجولان، زوجة اللاعب، رسالة على حسابها على انستجرام قالت بها إنها تتابع كل الرسائل التهديدة التي جاءت لها وإبنتها والتي وصفتها بالأمر البغيض، وأكدت أنها فقط من يتابع تلك الرسائل.

وكان اللاعب أغلق حسابه على انستجرام، وأشارت تقارير أن إنتر هو من طلب من ناينجولان فعل ذلك كقرار تأديبي.

يُذكر أن إنتر كان تعاقد مع ناينجولان الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو والثنائي دافيدي سانتون ونيكولو زانيولو لروما.

الموضوع التالي:
إيمري يقترب من لم الشمل مع لاعبه السابق في أرسنال
الموضوع التالي:
رسمياً - نادي أحد يُعلن تعاقده مع محمد فوزير
الموضوع التالي:
بعد قرار أليجري - كيف يلعب يوفنتوس دون رونالدو؟
الموضوع التالي:
الاتحاد المصري: جاهزون تمامًا لاستضافة كأس أفريقيا وإلغاء الدوري غير وارد
الموضوع التالي:
لجنة المسابقات: تأجيل مواجهتي الإسماعيلي أمام المقاولون والزمالك بشكل رسمي
إغلاق