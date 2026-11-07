"أرى نفسي فيه" .. زين الدين زيدان يكيل المديح لنجم فرنسا الشاب

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أعرب مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان عن إعجابه بموهبة باريس سان جيرمان الشابة ديزيريه دوي قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة. وأجرى زيدان مقارنات شخصية مع المهاجم متعدد المهام، في الوقت الذي أوضح فيه التطورات التكتيكية المنتظرة من منتخب فرنسا في مباريات المجموعة الأخيرة.

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زيدان يخص لاعب باريس سان جيرمان الشاب ديزيريه دوي بالإشادة

سلّط المدير الفني للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان الضوء على مهاجم باريس سان جيرمان ديزيريه دوي باعتباره أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية. وخلال حديثه قبل مباراتي فرنسا الختاميتين في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وتركيا، أشاد زيدان بالتطور السريع لصاحب الميدالية الفضية الأولمبية عام 2024.

وقد فرض دوي نفسه كركيزة أساسية للنادي والمنتخب على حد سواء منذ خوضه أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول في مارس 2025 ومشاركته في كأس العالم 2026.

وأكد مدرب فرنسا أن شغف الشاب بالتعلم والتقدم هو ما يميزه على أعلى المستويات.

زيدان يعقد مقارنات شخصية مع المهاجم متعدد المراكز

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كشف زيدان عن مدى استمتاعه بالعمل مع دوي، بل عقد مقارنات مباشرة مع مسيرته الأسطورية كلاعب.

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وقال زيدان: "كل لاعبيّ، أحبهم. ديزيريه [دوي]، ما يقدمه منذ فترة قصيرة الآن رائع للغاية".

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وواصل زيزو: "إنه شاب، ويمتلك موهبة هائلة، لكنه قبل كل شيء مُنصت لأنه يريد التقدم ويريد الفوز بالألقاب. أرى نفسي فيه: عندما كنت لاعبًا، كنت أُنصت كثيرًا للاعبين الأكبر سنًا من حولي كي أتقدم. وهو يفعل ذلك بشكل جيد للغاية".

الحرية التكتيكية وأفضل مركز في الملعب

كما تحدث زيدان عن القدرة التكتيكية المتنوعة لدوي، مشيرًا إلى أنه رغم قدرة نجم باريس سان جيرمان على اللعب في عدة مراكز هجومية، إلا أن مركزه المفضل يبقى على الجهة اليسرى.

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وأوضح زيدان: "في الملعب، يمكنه اللعب في جميع المراكز الهجومية، ويعتمد الأمر على اللحظة والمباراة والخيارات التي يتعين علينا اتخاذها".

وأتبع: "الأفضل، على ما أعتقد، يبقى عندما يكون على جهته اليسرى. يمكنه الوصول إلى مستويات عالية جدًا جدًا، لكن من أجل ذلك، يجب أن يحافظ دائمًا على رغبته في التطور. هذا هو الأمر الأهم".

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فرنسا تستعد لمباراتين حاسمتين في دوري الأمم

سيسافر المنتخب الفرنسي إلى ميلانو لمواجهة إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتزا يوم الخميس 12 نوفمبر، قبل العودة إلى الديار لمواجهة تركيا في بوردو يوم الأحد 15 نوفمبر.

ويدخل فريق زيدان المعسكر ساعيًا إلى تحويل أرقام الاستحواذ المهيمنة إلى إنهاء أكثر فاعلية، في ظل سعيه لحجز مقعد في ربع النهائي في مارس 2027.

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ومع مواهب مثل دوي التي تقود الفريق إلى الأمام إلى جانب القائد العائد كيليان مبابي، تطمح فرنسا إلى إنهاء دور المجموعات بأسلوب مميز.