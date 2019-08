زينيت يسخر من روما في تقديم مالكوم!

سخر زينيت سان بطرسبرج الروسي من روما الإيطالي خلال إعلانه عن تعاقده مع البرازيلي مالكوم قادماً من برشلونة.

جاء ذلك حيث نشر زينيت لقطات في فيديو تقديم اللاعب، تتحدث عن مسيرته ومن بينها فترته في روما من 22 يوليو 2018 وحتى اليوم التالي 23 يوليو!

كان برشلونة في ذلك الوقت قد خطف الصفقة التي كانت على وشك الحسم لصالح روما، مقابل 41 مليون يورو لناديه السابق بوردو الفرنسي.

من جانبه رد حساب روما عبر تويتر:"كنا فخورين للغاية بامتلاكنا لك يا مالكوم. الآن اذهب واصنع العظمة في الدوري الروسي. حظاً طيباً في زينيت".

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx