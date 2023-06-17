زيزو يوافق على الانتقال إلى الأهلي بشرط وحيد!

فتح مسؤولو الأهلي، خط مفاوضات مكثف مع النجم المصري أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.
زيزو البالغ من العمر 27 سنة، يرتبط بعقد مع الزمالك المصري حتى يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2019، قادمًا من موريرينسي البرتغالي.
ووفقًا لموقع "كووورة"، قدّم الأهلي وناديان من تركيا، أحدهما بشكتاش، عروضًا رسمية إلى النجم المصري؛ للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وكشف الموقع، عن أن زيزو مرحب بقبول أحد هذه العروض؛ بشرط أن يكون رحيله عن طريق نادي الزمالك، دون استخدام الشرط الجزائي في عقده.
وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو رفض في وقتٍ سابق، الانتقال إلى نادي العين الإماراتي، باستخدام الشرط الجزائي "64 مليون جنيه مصري تقريبًا"؛ وذلك بسبب تمسك القلعة البيضاء به.
جدير بالذكر أن زيزو، سجل 56 هدفًا وصنع 52 آخرين خلال 191 مباراة رسمية مع نادي الزمالك، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.
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