زيزو أساسيًا للمرة الأولى في تشكيل الزمالك أمام إنبي

الزمالك يسعى لاستمرار الانتصارات بالدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق الذي سيواجه به إنبي ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويشارك أحمد سيد زيزو الوافد الجديد للزمالك في التشكيل الأساسي للمرة الأولى، بدلًا من إبراهيم حسن الذي أصيب بنزلة برد أبعدته عن اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا – خالد بو طيب – أحمد سيد زيزو

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من عماد السيد ومحمود حمدي الونش ومحمد حسن وأحمد مدبولي وأيمن حفني وعمر السعيد وحميد أحداد