زيدان يوافق على إعارة يوفيتش، والكشف عن العروض المقدمة للمهاجم

زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يوافق على رحيل لاعبه لوكا يوفيتش في الصيف الجاري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد وافق أخيرًا على فكرة رحيل لوكا يوفيتش عن النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، والتي أكدت أن زيدان وافق على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن عدة أندية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، على رأسها روما الإيطالي وهو صاحب العرض الأفضل في الوقت الحالي، ومعه إنتر وميلان.

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وعانى اللاعب خلال أول أعوامه مع ريال مدريد من الجلوس طويلًا على مقاعد البدلاء، حيث لم يقنع المدرب زين الدين زيدان بالشكل الكافي.

وبعد أسابيع قليلة من بداية الموسم الماضي سحب كريم بنزيما البساط من تحت أقدام النجم الصربي وحافظ على مكانه كالمهاجم الأساسي لريال مدريد.

وكان يوفيتش قد شارك مع ريال مدريد في 28 مباراة طوال الموسم الماضي، بواقع 877 دقيقة في كل البطولات، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

جدير بالذكر أن يوفيتش كان قد كلف ريال مدريد حوالي 60 مليون يورو دفعهم النادي الإسباني لنظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني لضمه.