زيدان ينفي خلافه مع سيبايوس: رحل من أجل الدقائق

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ينفي الخلاف مع لاعبه داني سيبايوس المعار لصفوف أرسنال ويؤكد أنه رحل بحثًا عن الدقائق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي للملكي أن يكون رحيل داني سيبايوس بسبب خلاف طرأ بينهما.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان وأكد خلالها أن اللاعب المتوج بأمم أوروبا للشباب قد رحل للأرسنال على سبيل الإعارة للحصول على الدقائق.

وقال زيدان: "الأمر لا يتعلق بمدى تفاهمي مع سيبايوس، أعتقد أن داني كان في حاجة للحصول على الدقائق لأنه لاعب هام بالنسبة لنا".

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وأضاف: "صحيح أنه لم يحصل على الدقائق الكافية في مدريد، لكننا لدينا قائمة كبيرة للغاية ومنافسة واضحة، أتمنى له أن يحصل على المزيد من الدقائق".

وكان سيبايوس قد أكد في تصريحات صحفية أن انضمامه لصفوف أرسنال كان بسبب المدير الفني حيث ذكر أن زيدان لعب دورًا كبيرًا في رحيله.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن خلاف كبير بين زين الدين زيدان والنجم الإسباني الشاب كان سببًا في رحيله عن ريال مدريد.