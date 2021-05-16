زيدان ينفي إبلاغ لاعبي ريال مدريد بالرحيل ويؤكد: لن أقول ذلك أبدًا!

سنقاتل حتى النهاية..

شدد المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان على أنه لم يُبلغ لاعبيه بالرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم، في الوقت الذي رفض فيه الاستسلام فيما يخص لقب الدوري الإسباني.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الساعات الماضية إلى أن زيدان اتخذ قراره بمغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم وقد أبلغ اللاعبين ذلك، وبدأت إدارة الميرينجي في البحث عن خليفته.

لكن المدرب الفرنسي استغل المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، للتأكيد على عدم صحة هذه الأنباء.

زيدان قال "كيف سأخبر لاعبي فريقي أنني سأغادر الآن بينما كل شيء على المحك؟ عندما تكون من الخارج تقول ما تريد، لن أقول ذلك أبدًا للاعبين".

كما أضاف "في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، لكنني الآن هنا وأركز على المباراة الأخيرة في الدوري، لا يجب الحديث باستمرار عن مستقبلي، الأهم الآن هو المباراة الأخيرة".

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ريال مدريد سوف يلتقي مع فياريال، فيما يلعب أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد، الملكي في حاجة إلى تعثر جاره بالهزيمة أو التعادل في مقابل الفوز على الغواصات للتتويج بلقب الليجا.

زيزو أكد على ضرورة القتال، حيث قال "سنلعب مباراة صعبة أمام فياريال، لذا علينا التركيز على أنفسنا".

وأتم "هازارد؟ لا شيء معه، كل ما في الأمر أن لاعبين آخرين يلعبون في الوقت الحالي، لا بد أن أختار 11 لاعبًا فقط، إنه يساهم مثله مثل أي لاعب آخر".

الجدير بالذكر أن هازارد تلقى انتقادات لاذعة على إثر غيابه الطويل للإصابات ثم عودته وتقديم مستويات متواضعة، وجاءت الطامة الكبرى بابتسامته بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي.